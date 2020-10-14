港超冰河期｜曾以六位數月薪挖角 富力「金錢足球」買不到冠軍

富力為中超球會廣州富力附屬球會，背後有財力雄厚的內地企業撐腰。秉承內地球會財大氣粗的特色，富力成軍四季豪花約1.3億港元班費，過去兩季更斥億元衝冠，大打「金錢足球」，但最終仍連續四年「四大皆空」，證明班費與成績非成正比。

有內地房地產開發公司「廣州富力地產」作為靠山，富力在2016年成軍時班費已達千萬。首季排尾二收鑼後，翌季以近2,000萬班費大肆擴軍，羅致多名港腳及外援，其中更向伊達、羅拔圖、基奧雲尼提供六位數月薪挖角，以港超聯前五名及盃賽冠軍為目標。富力終以第七名完成當季港超，盃賽衝冠亦不果。第三季富力將班費提升至5,000萬，再以高薪向該屆港超前四球隊埋手，羅致十幾名新球員，但最終仍只能以亞軍完成賽季。去年富力再斥五千萬擴軍，從大埔覓得港超神射手、當屆香港足球先生伊高沙托尼，加上布基納法索中場國腳艾達瑪古拿等九名新加盟球員，但再一次落得「四大皆空」。

四年間富力花費超過1.3億港元，但仍未能覓得一冠，終以散班收場，應驗上季港超冠軍大埔教練李志堅一句﹕「錢可以買到好球員，但買不到冠軍。」

富力近四年購入球員表

球季﹕16/17

班費﹕1,000萬

新兵﹕/(人數)

球季﹕17/18

班費﹕2,000萬

新兵﹕伊達、羅拔圖、基奧雲尼、般連奴等（6人）

球季﹕18/19

班費﹕5,000萬

新兵﹕林志堅、盧均宜、羅港威、梁諾恆及白鶴等（15人）

球季﹕19/20

班費﹕5,000萬

新兵﹕伊高沙托尼、艾達瑪古拿、林樂勤、謝家榮等（9人）

*只列部份

資源來源：蘋果資料室

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