C朗中招｜生命中最重要兩個女人同在 佐真娜C朗媽遙距打氣

祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）周二證實在踢國際賽期間染上了武漢肺炎，佐真娜未能在身邊照顧男友，只可以靠視像通話遙距和C朗打打氣先；至於C朗母親Dolores Aveiro亦很擔心兒子，她在個人IG出post祈求上帝庇佑。有生命中最重要的兩個女人為自己打氣，相信C朗能夠早日康復，戰勝武肺！

留在意大利都靈拍攝化妝品和瑜珈廣告的佐真娜，在C朗確診消息傳出後，於個人IG Story貼出一張與男友在Whatsapp視頻聊天的螢幕截圖，她溫馨寫道：「你是我的精神動力」，句末還加上一個紅心Emojo為男友打氣。圖中的C朗正自我隔離，躺在床上休息，看見他跟佐真娜聊天時面露笑容，精神似乎不錯。

至於身為人母的C朗媽，說不擔心兒子是假的，據指這位葡萄牙球星證實確診後，有關人員第一時間通知的就是C朗媽。今年三月她中風一度命危時，C朗非常盡孝在身邊照顧媽媽；現時換成兒子染疫，C朗媽點可能不擔心。她在IG貼出兒子的相片寫道：「祈求上帝賜予勇士力量，戰勝這場戰鬥。兒子，這將是你會獲勝的另一場仗。」

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