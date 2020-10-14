港超冰河期｜富力被轟無規無矩 網民：好行夾唔送

富力退出港超一事沸沸揚揚，觀乎網絡反應，香港網民普遍歡迎其退賽決定，直言「好行夾唔送」，雖然有球迷認為大批高薪球員突然失業，本地球圈前景堪虞，不過有網民認為此乃球壇「結構性問題」，炮轟富力犯眾怒全因當年擁特權空降，無冠落袋即退出有如「細路仔發脾氣掉玩具」。

富力宣佈退賽後，大批網民湧至其Facebook專頁留言，有人不滿此球會過往盡享特權，空降港超又設主場於廣州，指富力「落得嚟香港踢就跟番香港規矩，香港聯賽要係你個垃圾廣州場踢，正正經經由丙組上嚟咪冇咁多人X」，此外，富力在港大手收購球員，有球迷批評富力於聲明自詡「不遺餘力發展青訓」，現實卻不予球員上陣時間，行為「賴皮」：「買完袁振昇林樂勤謝家榮林衍廷，究竟佢哋出過場幾多次，仲好意思講話畀佢哋發展？」

另一邊廂有球迷為富力護航，表示此球會既巨額投資香港足運，間接推高整體香港球員薪酬，而且部份港將如陳俊樂也從而獲北上發展機會，退出不利球市，「走咗一隊算算地嘅上游球隊，球員又少咗一隊落班，下一季聯賽競爭又跌咗，年青球員可以點踢落去」；惟有球迷反指此乃香港球壇「結構性問題」，富力角色有如毒品短暫止癮，長遠難以推動足運，「食開白粉，宜家冇得食，毒癮發作係辛苦啊，咁係咪又畀返大家食白粉？」

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