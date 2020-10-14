中超｜恒大大戰四方城「緩解身心壓力」 帶埋麻雀機比賽惹爭議

中超第二階段爭冠組比賽將在蘇州賽區閉門舉行，形式大概與NBA的「泡泡」（Bubble）形式類近。據內地傳媒報道指，廣州恒大已經把相關所需物資運抵蘇州，但球會為豐富球員的閑餘生活，物資當中居然包括兩台麻雀機，做法惹起爭議。

中國足協上月底與中超大連賽區及蘇州賽區的組委會開會研究後，落實第二階段爭冠組比賽將在蘇州舉行，而護級組賽事就會在大連區上演。據指在第一階段爭冠賽事，恒大已經為球員購入乒乓球桌、籃球投籃機、坐台式遊戲機和桌球枱等娛樂設施，好讓他們在不需比賽的時候緩解身心壓力。不過，這類遊戲娛樂性不高，看來對恒大球員來說過於沉悶，故球會今階段特地準備了兩台麻雀機。

恒大的做法就引起爭議，有人認為球員在空餘時間打麻雀是沒問題的，但球會居然把麻雀機帶入比賽賽區，似乎不太恰當。再者，麻雀雖是坊間十分普遍和盛行的娛樂，但麻雀很大機會都涉及賭錢，更有人認為打牌和抽煙一樣，都是屬於陋習，出現在職業足球聯賽賽區內是「成何體統」。第二階段爭冠賽比首階段的時間短，而且比賽場次相對減少，打麻雀雖然不消體力，但被認為是耗時又費神的娛樂，對恒大這些力爭冠軍的球隊來說，似乎不太適合。

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