比卡超後龍珠都進軍球壇 前巴塞小將改名悟空變身撒亞人

繼巴西數年前有位效力華斯高的後衞，將自己的姓名改為耶高比卡超後，近日再有球員向卡通人物「埋手」，創作新名求轉運。曾接受過曼城及巴塞隆拿青訓的27歲翼鋒祖安路文，以日本着名漫畫《龍珠》內、自己喜愛的主角悟空，作為他的新名字。

祖安路文在社交網絡宣佈自己已換上這個新名，並要求大家尊重他的決定，還稱悟空這個名正正反映他本人的個性及做人處世價值。他在IG上這樣寫：「我感謝祖安過去帶給我的人生，感謝他留給我的所有正面人生，但我現在是悟空了。我只需要大家尊重我，希望以這個名字繼續向前邁進，之所以選擇這個名字，是因為覺得它代表了我：有毅力、有同情心，以及面對成長障礙時以輕鬆卻積極的態度應對。」

祖安路文無法在大球會站得住腳，即使後來去到葡超效力布拉加，3年來也只上陣過6場比賽，被外借期間一樣得不到機會。他後來去過塞浦路斯及希臘，現在則二度效力波蘭乙組球會萊格尼察，頭5仗已有3入球及3助攻。

去年有位樣貌似前法國國腳亨利的小朋友開網上直播，表示自己有能力變身成為超級撒亞人，然後不斷嘗試將自己全身處於一個用力的狀態，後來聲稱自己已變成超級撒亞人，令人摸不着頭腦甚至哭笑不得，或者學學祖安路文只是改一改自己的名字，就已經豁達地和卡通人物連為一體。

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