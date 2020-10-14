歐國聯｜狂牛輸波又賴迪基亞企位出？ 安歷基出聲轟輿論：唔係一種好風氣！

西班牙周二在歐國聯爆冷不敵烏克蘭0:1，近1年表現低迷的門將迪基亞又遭傳媒抨擊，稱站位太出的他要為所失一球負上部份責任，但教練安歷基賽後力撐這位曼聯門將，直言外界常將失球怪罪給此子的風氣不可長。

烏克蘭全場僅兩次攻門，1球射正就帶來入球，而這個由施漢哥夫在76分鐘奠勝的入球，迪基亞又被怪責。當時烏克蘭組織一次直線反擊，剛好穿過西班牙防線，而迪基亞那時剛好站出了禁區，退後不切下只能「盡人事」作撲救反應，卻無法阻止對方射入。

外界怪責迪基亞又「失職」，但安歷基就出來為愛將護航：「把責任推給迪基亞不是一種好習慣，如果你要我把這場比賽的失利歸咎於他，那你們就不會得逞的。每一個失球應由全隊來承擔，不應如此推卸責任。當我們進攻時，就會有被對方打反擊的風險，所以若球隊能夠適應轉攻為守的空間，那就起碼能保持0:0。」

雖然有網民也繼續圍插這位近年在曼聯把關不力的門將，但也有網民持平地分析這個失球不能怪罪於他：「西班牙整場球賽的防線都壓得很前，根據戰術安排，迪基亞站出禁區外是為防止對方長傳急攻，他完全在執行安歷基的戰術，只能怪對方控球及射門都太漂亮了！」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！