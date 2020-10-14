C朗中招│年初話要幫中國人民祈禱 C朗轉頭自己確診武肺

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在今年2月，曾經接受贊助商「一剔」訪問，提到中國爆發武漢肺炎疫情，表示要為中國人民祈禱，豈料不出幾個月後，他自己也不幸受到感染。

C朗當日接受一名小記者訪問時，透過了對武漢肺炎疫情的關，他說：「中國人現在所承受的苦難，我此刻想藉這機會給他們一個大力的擁抱。我為他們加油，為他們祈禱，我期待今年或明年會再回到中國，這是一個美麗的國家。」

想不到的是，由中國擴散全球的武漢肺炎疫情，至目前仍未受控，就連C朗本人亦告「中招」。

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