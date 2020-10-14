港超聯｜23歲前曼聯球員查理史葛正式加盟愉園

愉園簽入曼聯青訓英援查理史葛（Charlie Thomas Scott）早是公開的秘密，今日（14日）愉園公佈查理史葛完成14日強制隔離，正式加盟球會。

現年23歲的查理史葛出身自英超球隊曼聯青訓，曾參與英超預備組賽事，自2018年離開母會後，轉戰蘇超及英格蘭低組別地區聯賽。他表示來港對他來說是一個新挑戰，雖然離開職業足球一段時間，但仍有健身保持狀態。

等候工作證批核及隔離期間，他也有花時間觀看愉園的復賽比賽影片：「愉園是一支年輕、有活力的隊伍，我期待與新隊友合作。我不過23歲、還算年輕，但隊友比還要年少幾歲，所以我會跟他們分享比賽經驗、共同為球隊奮鬥。」

球員資料

姓名： 查理史葛 Charlie Thomas Scott

出生： 02/09/1997

位置： 中場

身高： 185cm

前球會：曼聯(英超) → 咸美頓學院(蘇超) → 柯晉咸(國家北部) → 紐卡素城(北超甲) → 傑斯哥夫(北超甲) → 紐卡素城(北超甲)

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