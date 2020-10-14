青出於藍：睇好兩位「世界級」師弟

香港劍擊暫時鎖定了五張東奧入場券，男花佔去四席，女重江旻憓有一席，香港劍總已就各人的世界排名，定出蔡俊彥（12）、張家朗（14）及張小倫（57）代表香港出戰明年東奧劍擊個人賽及團體賽，對於2位1997年生的小師弟，張小倫看好2人未來將躋身世界頭3位。

兩位小師弟都是左手握劍，同在小學四年級開始學劍，同樣是亞青冠軍，年長4個月、現23歲的家朗在林大輝中學讀完中四後就做全職劍手，19歲已是里奧代表及亞洲冠軍，去年世界排名更升至個人新高的第五位；本月9日剛滿23歲的俊彥，是港大會計系學生，雖學劍兼顧，但仍能於2014年奪南京青奧個人賽銀牌，2018年轉全職，將港大學業延長，漸見成果，包括去年上海大獎賽奪銅，同年的世錦賽也爆冷入八強。

在小倫眼中，蔡俊彥是個「寸小孩」，他說：「好記得蔡俊彥讀喇沙小學三年級，當時我係兼職教練，有次佢條頸掛住一對波boot，然後同我講：『點呀阿sir，我今日要去踢波，唔打劍。』佢真係好寸好有性格，亦令佢思維比較特別，對打劍係好事。」

身高1米93的家朗，在小倫印象中是一個「靜小孩」，他說：「家朗由細到大都好怕醜，打劍嗰陣好冷靜、好專注、有耐性，加埋身體條件好好，手長腳長，體能好。」