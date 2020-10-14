C朗中招｜球星身體好快康復 尼馬麥巴比中完武肺都冇事

武漢肺炎肆虐全球，就連體魄強健的世界級球星亦逃不過「中招」厄運，除了祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）之外，巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比與尼馬、AC米蘭射手伊巴謙莫域、利物浦的堤亞高艾簡達拿與沙迪奧文尼，以及曼聯中場保羅普巴最近亦曾確診，幸好大部份人均已火速康復，重返球場。

自武漢肺炎年初席捲全球以來，不少球星均曾受到感染，C朗的祖雲達斯隊友保羅戴巴拿在三月確診後，更要到五月才成功康復。隨着疫情開始放緩，各地聯賽於六月起陸續重開，而在包括閉門作賽的嚴格防疫措施底下，各地均未有出現大規模球隊群組爆發。然而，經過多月來的抗疫生活，球員開始感到疲勞，當球季於七月至八月陸續結束，他們紛紛出國度假時，難免會將防疫戒備降低，PSG的尼馬、迪馬利亞與里安度柏利迪斯，正正就是在歐聯決賽後前往西班牙伊維薩島「嘆世界」時染疫。

可幸的是，武肺病毒對運動員的影響明顯較輕微，他們大多都沒有病徵，只是在例行檢測中被驗出對病毒呈陽性反應。確診球員經過隔離治療後，一般很快便能康復，體能與表現亦不會受到重大影響，相信一向「弗爆」的C朗，很快便可戰勝武肺，重返球場。

部份最近感染武漢肺炎球星︰

祖雲達斯：基斯坦奴朗拿度

利物浦：森美卡斯、堤亞高艾簡達拿、沙迪奧文尼

曼聯︰保羅普巴

曼城︰馬列斯、拿樸達

車路士：譚美阿巴謙、美臣蒙特、基斯甸普列錫

熱刺︰尼當比利

馬德里體育會︰迪亞高哥斯達、辛迪亞高阿里亞斯

皇家馬德里︰泰拔高圖爾斯

巴黎聖日耳門︰尼馬、迪馬利亞、基羅拿華斯、莫路伊卡迪、里安度柏利迪、基利安麥巴比

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