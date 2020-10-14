世界盃外圍賽｜尼馬榮升巴西隊史第2射手 國家隊地位仍不及大哨？

周二世界盃南美洲區外圍賽，巴西憑着尼馬上演帽子戲法，作客以4:2力挫秘魯，在賽事頭兩戰全勝。今戰有3球進賬的尼馬，亦成功將自己在國家隊的入球數字改寫成64球，正式超越前輩「大哨」朗拿度，成為巴西隊史的第2射手，僅次於比利。雖然尼馬成為巴西國家隊的第2射手，不過如果單以在國家隊獲得的獎盃以及入球效率來計算，相信各球迷仍認為大哨在巴西的地位較高。

現年28歲的尼馬，自從2010年8月首次披上「森巴軍團」戰衣以來，一共為巴西國家隊上陣103場賽事，攻入64球，場均射入0.62球。不過翻查尼馬的入球分佈，64個入球當中，有42球是在國際友誼賽當中取得，單是面對中國及日本這兩支實力與巴西相差一截的球隊，尼馬就已經攻入10球。而且過去參加兩屆世界盃決賽周（14、18年），尼馬僅得6球的進賬，而且尼馬目前只曾協助巴西捧起過2013年的洲際盃，在世界盃又未有太多亮眼表現，因此令外界認為尼馬的國家隊地位仍未及大哨。

至於尼馬的前輩大哨，雖然國家隊的入球只有62球，不過只是踢了98場比賽，場均射入0.63球。大哨之所以國家隊的地位仍較尼馬高，最主要原因為入球含金量完勝尼馬，朗拿度的62個國家隊入球當中，有15球是在世界盃決賽周當中取得，反而友賽的入球並不多。而且朗拿度一共跟隨巴西隊捧起過2次世界盃、2次洲際盃以及1次美洲盃，獎盃數量同樣完勝尼馬。雖然尼馬今年才28歲，超越了大哨的國家隊入球數字後，仍有機會挑戰隊史第1位的球王比利，不過對尼馬而言，最重要的必定是協助巴西捧起更多獎盃，否則尼馬仍會被標籤成不及一眾巴西前輩。

巴西國家隊隊史射手榜

1. 比利 - 77球

2. 尼馬 - 64球

3. 朗拿度 - 62球

4. 羅馬里奧 - 55球

5. 薛高 - 48球

資料來源：RSSSF

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