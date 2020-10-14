歐國聯│芝維爾捷比亞齊退隊 無緣代表英軍鬥周三鬥丹麥

英格蘭兩位左閘芝維爾和捷比亞分別因傷和私人原因退隊，兩人都不會再周三鬥丹麥的歐國聯賽事中上陣。兩人避戰的情況下，阿仙奴的布卡約沙卡和美蘭尼爾斯有望正選上陣。

早前曾因為參與生日派對違犯限聚令的芝維爾，因為感冒無法再鬥比利時的賽事中上陣，可惜他因觸及腳部的舊患，需要退隊回到球會車路士接受治療，目前他能否趕及周六鬥修咸頓仍是未知之數。

另外，效力馬德里體育會的右閘捷比亞，近斯是主帥修夫基的左閘首選，可惜他亦因為私人原因退隊。兩人避戰的情況下，主帥修夫基將會派布卡約沙卡或美蘭尼爾斯正選上陣。

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