NBA｜拒尼殊邀請出任網隊助教 奴域斯基：唔係適當嘅時候

網隊主帥尼殊（Steve Nash）接任主教練一職後，隨即向小馬名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）伸出橄欖支，希望招攬他出任網隊助教，不過「德國槍」事後婉拒了邀請。周二他接受《 達拉斯晨報》訪問時就解釋箇中原因，原來他認為現在尚未是適當的時候。

網隊新季將有杜蘭特（Kevin Durant）和K艾榮（Kyrie Irving）兩大球星傷癒復出，更有首執教鞭的尼殊出任主教練，來年表現令人引頸以待。為了增強網隊教練班底的實力，他邀請NBA生涯21年都效力小馬兼多年好友奴域斯基出任助教，惟後者拒絕。奴域斯基就解釋，自己去年夏天才退役，在尚未是適當的時候：「首先，我不知道我能否勝任這裏（小馬）以外的工作；第二，我認為現在的時間不適合，我很享受與家人的時間，所以我才選擇離開籃球。到現時，我也有想過這些事。」

尼殊和奴域斯基認識多年感情甚深，是很要好的朋友，在尼殊04/05球季重返母會太陽前，曾在小馬夥拍過奴域斯基六個球季，加上自己此前並無任何執教經驗，故他希望把好友帶入網隊教練團，一同工作。

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