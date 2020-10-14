相隔10年再登聯盟之巔的湖人，在贏得NBA總冠軍的翌日早上，由出爐FMVP勒邦占士（LeBron James）率領大軍，離開逗留長達三個月的奧蘭多迪士尼「泡泡」（Bubble）賽場，帶着冠軍獎盃回歸洛杉磯。一眾球員回復「正常生活」，愛回家的占士重投家人懷抱，全市大事慶祝的洛杉磯，重現難得歡樂氣氛，只是有球迷過於忘我，由慶祝演變成警民衝突，樂極生悲。

湖人周日總決賽以總場數4:2擊敗熱火，相隔10年再度封王，也是隊史歷來贏得的第17冠。經過一夜狂歡，「紫金兵團」周一早上乘包機飛返洛城，眾球員穿戴着總冠軍T恤和帽子慶祝，勇奪FMVP的占士亦拿着獎盃落機。現場有大批傳媒守候，也有數十湖人球迷，在圍欄外迎接冠軍隊回歸。

洛城警民衝突80人被捕

完成歷時三個多月的Bubble賽季，與世隔絕多時的前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）返回熟悉的洛城後，即敞開雙臂擁抱自由的空氣。大軍散去後，球員各自返家，未攜三位孩子入園的占士，在大門看見家人準備的一堆紫金色氣球，歡迎「大帝」勝利歸來，他窩心表示：「回家最好不過！」占士亦在網上分享，回家首頓飯就吃美味薄餅，又稱「很掛念家裏的床」，他更抽空回應反對者：「他們現在有甚麼話說？我知他們又會提出另一個史無前例的條件，但繼續吧，因要王冠就是這麼沉重。」奪冠任務完成後，占士終可以好好休息。

湖人奪冠夜有過千球迷擁到主場館史達普斯中心門外慶祝，整個洛杉磯熱鬧非常，是自拜恩（Kobe Bryant）年初離世後難得一見的畫面。但有球迷上街慶祝時，警方以非法集會為由驅趕，遭球迷投擲玻璃樽及石頭等硬物反抗，結果演成警民衝突，洛城警方指有近80人被捕，八名警員受傷。湖人球迷想慶祝球隊奪冠，仍需再耐心等候，事關紫金兵團周一宣佈，因疫情關係，勝利巡遊及一切奪冠慶祝活動尚未能進行，待安全之際就會跟球迷慶祝。

總裁派8K嘉許員工

一度因疫情停擺四個月的NBA，最終在總裁阿當施華（Adam Silver）和職員努力下，正式為閉門復賽畫上完美句號。NBA自7月31日復季到周日G6共進行172場比賽，當中未錄得任何武漢肺炎確診個案。施華明白這不可能是他一人的功勞，因此為職員寫下感謝信，更向所有員工發放1,000美元（約7,800港元）獎金，批准他們可由10月30日起獲得4周長假，讓員工在假期中度過11月第4周的感恩節，以示嘉許。

至於下一季，湖人以4.25倍成奪冠大熱，快艇及公鹿則以5倍及7倍緊隨其後。

綜合美國外電