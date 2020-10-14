畢拿即復操　加素大讚

【綜合美國外電】熱火周日在總決賽以場數2:4不敵湖人失落總冠軍後，球星占美畢拿（Jimmy Butler）翌日就調整好心態，重返健身室訓練備戰新球季。他自強不息的表現，得到對手湖人的一代名將加素（Pau Gasol）讚好，後者更把畢拿當作是弟弟，為他寫了一段窩心的鼓勵說話。

總決賽G5奮戰47分鐘的「鐵人」畢拿，周日打第六戰出現疲態，明顯是身體未有充足時間回復所致。平常心面對失冠的畢拿，賽後向記者表示，隊友們在輸球後已經急不及待想要回去操練。結果熱火失冠翌日，畢拿就已經重投訓練，他在個人ig story貼出自己在健身室訓練的照片，其力求進步的態度獲得球迷大讚。總決賽交出強悍表現的畢拿，場均獲得26.2分、8.3個籃板和9.8次助攻，命中率高達54.6%，罰球準繩度亦有82.7%，就連湖人名將加素都不禁讚其表現。

加素在twitter讚揚畢拿，更對他寫下一段鼓勵說話：「我希望花些時間表達我對占美畢拿的驕傲和自豪，你是世上其中一位最出色的球員，更是位偉大的領袖！恭喜你和熱火打出了一個優秀的球季，愛你，小兄弟！」至於在今季總決賽打出名堂的20歲年輕射手希路（Tyler Herro），則把個人ig頭像換上黑白色濾鏡，他周一也上載了一張穿着運動裝的照片，似乎跟隨了畢拿一同健身訓練。