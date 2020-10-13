NBA｜涉與兄弟強迫女子進行「多人運動」 雷霆小將T費格遜被控性侵及毆打

美國八卦網站TMZ報道，雷霆的T費格遜（Terrance Ferguson）被一名女子入稟指控性侵，這位22歲後衞已透過律司否認有關指控。

報道指，女事主在18年9月，在事先你情我願的情況下，與T費格遜發生性行為，其間男方的兄弟班頓韋利斯（Brandon Willis）突然闖入。女事主在入稟狀指稱，兩人要求進行「多人運動」，雖然她已明確拒絕，但對方未有理會。班頓韋利斯被指強行與這名女子性交，而T費格遜則拿起手機拍攝，期後在曾在通訊軟件Snapchat分享有關片段。

女事主於20年2月曾經報警，但奧克拉荷馬城警方在調查過後，未有作出任何刑事起訴。女事主指自己的精神受到嚴重創傷，長期受到痛苦折磨，故決定向奧克拉荷馬地方法院，入稟控告T費格遜與班頓韋利斯性侵犯及毆打，但就未有列出索償金額。

T費格遜今季為雷霆打了56場當規賽，當中38場出任正選，場均有3.9分、11.3個籃板球及0.9次助攻。他已透過律司否認在事件中有任何不當行為。

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