港超冰河期｜不滿「被針對」 五大因素令富力退出

征戰港超聯四個球季的中國球會富力，周三終於公佈退出港超聯。消息指，富力退出可歸納五大原因，包括成續欠佳及受到球圈、球迷針對。

富力退賽震驚球圈，消息指，富力決定退出港超聯乃基於近日種種原因，大致可分為五點：一，不滿足總在疫情期間處理方式，特別是在球季停擺期間誤導新轉會球員上陣資格，富力當時已出信表達不滿，亦促請成立港超聯賽聯盟。二，富力不滿復賽前被安排到九龍灣公園操練，認為場地欠佳，足總不公，且要求富力全體職球員，包括本地球員入住酒店。三，富力近兩季均以5,000萬班費出戰，劍指錦標，但至今仍顆粒無收，今季季中曾發隊內聲明，指若再無錦標則考慮解散。四，認為被本地球圈針對，不斷被其他球會投訴燕子崗不合標準。五，投放巨大資源，卻被球迷批評有特權，不守香港規例。

新季即將展開，富力陣前退賽，對本地足球影響巨大。大埔及元朗退出，只有晉峰升班，新一季港超聯本來就只有九隊參賽，加上富力退出，香港頂級足球聯賽自2005/06球季港甲後，再次只有八支球隊。2005/06球季正是「冰河時期」末年，南華護級失敗，但被足總挽留的球季。

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