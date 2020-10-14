Goal富帥：FC洛杉磯最叻做「大」戲

小弟上周已經話國際賽唔易賭，尤其係所謂「陣容飛」信又死唔信又死，好似上星期五日本對喀麥隆，賽前傳出喀麥隆殘陣，日本由開飛讓平/半臨場打到讓半/一仲要低水，不過結果都係0:0。但係陣容飛又未必全部山埃，巴西主場對玻利維亞嘅世盃外，玻利維亞話弱陣，巴西就由讓兩球半/三球，打到去讓三球半/四球，結果森巴就大炒5:0，跟到風就執到笑。

呢排國際賽盤口大起大落，小弟都繼續觀望，寧願繼續玩聯賽，起碼有路捉。之前提過美職聯有兩大愛隊，FC洛杉磯（圖）同西雅圖海灣者，兩軍周日交鋒，FC洛杉磯輕鬆主場以3:1勝出，取得兩連勝，不過西岸仲排緊第四位，仍然要爭分升上高位。周三FC洛杉磯中立場對溫哥華白帽，始終攻強守弱，要拎三分都唔係容易，反而入球「大」就十分穩陣，FC洛杉磯今季五場作客，全部總入球都三球或以上，白帽上仗反勝皇家鹽湖城，攻力亦都好番啲，鬥攻下入球「大」可以做重心。

東岸一哥FC多倫多近況都唔錯，上仗小勝FC辛辛那提1:0，已經連贏五場，多倫多防守力強，所以成日贏一粒就穩守，今季已經贏咗6次1:0，9次小勝對手1球，周三中立場對紐約紅牛，「讓球主客和」又敲「和」。唔少球迷對洛杉磯銀河嘅印象，仲停留喺碧咸同伊巴謙莫域等頂級巨星效力年代，其實呢班波已今非昔比，家陣喺西岸包尾，周三主場對聖荷西地震，地震下盤穩。