港超聯｜流浪新季力爭上游 林嘉緯冀助小將成長

沒有參與復賽的流浪上月起一直操練，準備暫定在24日展開的新球季。流浪新季除了有林嘉緯回巢外，亦有姚浩明、黃駿軒等華將加盟，外援方面則有祖連奴來投。重返母會的林嘉緯有感流浪設施改善，培育球員的宗旨仍不變。

早於球場開放予公眾之前，流浪已定期安排球員作病毒檢測，獲准復操。流浪今季本地球員人腳比上季好，林嘉緯、姚浩明、黃駿軒、鄧子均等來投，教練之一的賴嘉輝表示：「今季本地人腳加強，期望亦提高，除了希望年青球員加快成長，聯賽亦想爭取中上游。」

外援方面，流浪新季有上季效力元朗的祖連奴、法比奧弟弟費蘭度兩位熟悉的球員，以及兩位即將起程來港的巴西新援。賴嘉輝表示，球員復操多時，狀態不成問題，但久疏戰陣要實戰提升比賽感覺，會積極約戰友賽，已落實下周日會與甲組的深水埗「拍跳」。

新季港超聯其中一個焦點，是名將林嘉緯重返流浪，他表示：「現於球隊主要幫助年青球員成長，近年我心態已有轉變，加上有在港青做助教，明白年青球員需要人提點，知道真正職業的水平。」他與賴嘉輝更是同期於流浪出道，早已相熟。

一轉眼已是12年，林嘉緯今次重投流浪，認為球會施設大有改善，「現在有健身房，不錯，我做𡃁仔時要自己搬啞鈴上九龍仔。」但他認為流浪重視青訓的宗旨不變，「流浪仍是予年青球員的平台，球員要有機會去踢，才有機會被認識。」林嘉緯指，自己由流浪轉到大球會，亦多次代表香港，冀陣中球員亦有機會走相似的路，並希望自己的經驗可作隊友的指引：「年青球員需要經驗球員幫助，他們個人技術可能問題不大，但有時在場上會不知所措。」

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