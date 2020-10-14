世界盃外圍賽｜尼馬「戴帽」4:2破秘魯 入球超大哨上巴西隊史第2

巴西周二於世盃南美洲區外圍賽再下一城，作客4:2力挫尾段10人應戰的秘魯，在賽事頭兩戰全勝。尼馬今戰就個人有3球斬獲，國家隊累積入球提升至64球後也正式超越「大哨」朗拿度，成為比利身後的隊史第2射手。

巴西在6分鐘先失守，被曾效力屈福特的秘魯前鋒安達卡里路禁區外凌空抽射攻陷。落後的巴西沉着應戰，尼馬在上場5:0大勝玻利維亞一役，有兩個助攻卻未有入球，來到今場就自編自導博到秘魯球員禁區內犯規，靠28分鐘射入12碼，取得今仗個人的首球，亦追平大哨的62個國家隊入球。兩分鐘後，他本可再建功替巴西反超前，但入球被視像助理裁判（VAR）判無效，事關傳球給他的李察利臣越位在先。

秘魯換邊後再領先，連拿度達比亞59分鐘的遠射「省」中洛迪高卡爾奧後改變方向入網，但巴西僅5分鐘後即由李察利臣門前再扳成2:2。

其後，比賽陷入膠着局面，但去到離完場前7分鐘，巴西再由尼馬博得12碼，同樣由他操刀射入反超前一球，及後秘魯有兩人被逐，分別是疑似不滿球證判決、坐在後備席的後備門將卡斯達，以及批肘打中李察利臣面部的後衞森白蘭奴，結果以眾凌寡下，尼馬再於補時階段趁艾華頓列比路射中柱，跟上補射得手，個人連中三元助巴西大勝4:2完場。尼馬本人賽後在國家隊的入球數，也只是僅次77球的比利排第2，而現年只得28歲的他，看來有充足時間可追上這位球王前輩。

巴西國家隊隊史射手榜

1. 比利 - 77球

2. 尼馬 - 64球

3. 朗拿度 - 62球

4. 羅馬里奧 - 55球

5. 薛高 - 48球

資料來源：RSSSF

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