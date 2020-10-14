湖人封王｜奪冠後首full day陪家人 LBJ 1.78億豪宅建迷你別墅送女兒

相隔十年再度贏得NBA總冠軍的湖人，正式展開多達數個月的休季期，湖人球星勒邦占士（LeBron James）終能夠花上整天時間陪伴家人和孩子，周二他就更新了個人IG，分享自己送給女兒Zhuri的生日禮物，讓她一嘗做屋主的滋味。

完成歷時三個月的Bubble生活，占士回到自己位於洛杉磯布倫特伍德價值2,300萬美元（約1.78億港元）的豪宅，周二是他奪冠後首次能夠full day陪伴家人。其小女兒Zhuri因學校放長假留在家中，占士就與她一同吃早餐。他的IG Story貼出多段影片，可見Zhuri站在後庭花園的一間迷你別墅門前，原來這是占士特地為她6歲生日而建成的，他寫道：「提早為我的公主送上生日禮物，愛你，寶貝！」

片段可見，這間位於花園的迷你別墅麻雀雖小，但五臟俱全，屋內有書枱、梳化、煮食爐、飯桌、畫版等等，部份傢俱的顏色都細心用上粉紅色。當穿着拖鞋的占士走入屋內，Zhuri已馬上拿紙巾把地上的灰塵抹去，非常搞笑，看來她已經把這裏當作是自己的小屋。小朋友都希望擁有自己的私人空間，占士就藉着女兒生日，讓她願望成真。

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