英超｜15億低組別球隊救濟金7成係貸款 EFL唔收貨寧揀雙紅改革方案

據《每日郵報》獨家透露，英格蘭足球聯賽會（EFL）已拒絕了英超賽會提出1.5億鎊（約15億港元）的救濟金建議方案，意味英格蘭低組別聯賽的球隊們，寧支持曼聯與利物浦提出的「Project Big Picture（PBP）」大幅度改革，也不願接受英超賽會缺乏實際支援的小恩小惠。

疫情期間，英超賽會被政府告知需要實施一系列救援計劃，來確保各級別的球會財政健康，但這個由他們提出的1.5億鎊救濟金方案，事實上只肯捐出4,000萬鎊，餘下的1.1億鎊則以貸款形式提供給EFL球會在未來歸還，而且英超大球會可藉這次施給低組別球會的恩惠，換來他們在賽程上擁有絕對話事權、未來在簽球員上的方便以及有權介入各級別的聯賽升降機制；更甚的是，那4,000萬鎊捐贈還會根據英國當地新的電視轉播計劃而作出調整，這令EFL變相收益有限，因此經過周二英冠、英甲及英乙等不同聯賽級別的球會進行內部會議後，堅拒了此方案。

EFL會長帕里已明確表示，賽會需要起碼2.5億鎊才能帶來實際救助，但英超的方案比預期少了1億鎊，而且3分2以上都是貸款，加上條件多多，根本似是欺榨多於提供緩助。

反而當曼聯與利物浦提出PBP計劃，對EFL球會相對吸引，正在研究當中他們可得到的益處有多大，而且計劃中已強調會直接撥款2.5億鎊給EFL，這令他們覺得較具保證，但也有球會質疑了曼聯和利物浦等大球會是否值得信賴。

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