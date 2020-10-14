港超冰河期｜陳偉豪擔心骨牌效應 富力退賽勢掀球員減薪潮

富力退出港超聯，港足前隊長陳偉豪在今日《蘋果日報》專欄撰文，指富力散班勢掀骨牌效應。有人在陳偉豪Facebook留言指責球迷鬧走富力，亦有人認為富力因擁特權而受批評，若球迷不滿就要退出，太過兒戲。

陳偉豪在專欄指出，富力退賽有如多年前快譯通及二合退出，勢掀起骨牌效應。富力在開季前才退出，因各隊已埋班，故難找落腳點，老將或要提早退役，就算能落班亦要減薪。另外，因富力具實力的球員四散到各隊，年輕球會出場機會勢減。

不少網民在陳偉豪Facebook留言，指責球迷過往四年不斷批評富力，認為富力投資甚大，仍要受盡漫罵，吃力不討好，如今退出影響香港球員生計，責任在球迷。不過，亦有人認為富力討厭之處，不單是其中國背景，而是富力持「富」凌人，不守規則，擁有特權，退賽原因也不一定源於球迷，如果因為球迷不滿就退出，事情就太兒戲。

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