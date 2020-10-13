CBA｜目前身在美國養傷 廣東宏遠證實易建聯缺席新賽季

廣東宏遠總經理朱芳雨接受中國中央電視台訪問時確認，月尾便年滿33歲的老將易建聯將缺席CBA新賽季。

「目前我們聯賽將要開始了，現在正處於備戰最關鍵的階段，隊伍呢，我們會按照備戰計劃去準備聯賽的開始，但是作為新賽季來說，易建聯是肯定缺席的。」朱芳雨說。「目前他呢，還是在美國去恢復自己的傷病，當然我們希望他以一個完全健康的，康復的姿態在這個賽季回歸我們的球隊，但是確實他傷得比較嚴重。所以，我們也希望大家更多去鼓勵他支持他，讓他盡快地早日康復，回到CBA賽場上。」

新一季CBA聯賽將於本月17日揭幕，衞冕的廣東在首輪將會出戰浙江。易建聯在上季CBA總決賽第三回合，在一次搶籃板落地時受傷，之後診斷為右腳跟腱斷裂，手術後已前往美國進行康復治療。

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