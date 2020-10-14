C朗中招｜提前離開葡萄牙集訓營 C朗搭救護飛機返都靈

英國傳媒報道，代表葡萄牙出戰歐國聯期間，確診感染武漢肺炎的祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗），周三已乘坐救護飛機從葡國飛返意大利都靈，繼續接受隔離。

《太陽報》指，C朗由救護車從位於奧埃拉什的葡軍集訓營，送到卡斯凱什的機場，並於當地時間下午1時45分，乘坐救護飛機返回意大利都靈。

這位35歲前鋒日前確診武肺後，已被大軍安排隔離，並被傳媒拍得他在集訓營房間露台露面的照片。早前已有報道C朗希望提早返回意大利，但葡萄牙足總暫未就他離隊作出任何公佈。

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