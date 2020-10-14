英超｜曼聯隊友對普巴言論唔反感 蘇B「殘忍」對待羅美路先犯眾憎

縱使曼聯的法國中場保羅普巴，上周突然重提加盟皇家馬德里的終極夢想，但英媒透露紅魔隊內沒有隊友因其言論而產生反感。相反，包括領隊蘇斯克查在內上至一班球會高層，於轉會窗關閉前未有讓門將羅美路可隨心離開，反而引來隊員不滿。

曼徹斯特晚報稱曼聯更衣室內未有因普巴的言論而小題大作，隊友間都仍然撐他是隊內最能稱得上是世界級的球員，也對他想上「艦」的思想見怪不怪。由於他與曼聯只剩10個月合約，也遲遲未有商討續約，或許一班隊友都早對他留隊不存寄望，也沒有因此而覺得他的言論破壞了團隊氣氛。

反而，部份球員就不滿球會處理羅美路的手法。隨着甸恩軒達臣回歸，這位阿根廷門將已淪落為隊內三號門將，而最近蘇斯克查在為歐聯大軍註冊時，也沒有填上羅美路的名字。只不過一心求去的羅美路，竟無法在今月6日以歐洲5大聯賽為首的轉會窗關閉前離隊，曼聯「企硬」1,000萬鎊轉會費，令原本對他有興趣的愛華頓打退堂鼓，因此連球員間都認為球會無情。

美職未關窗，意味羅美路脫「魔」未心死，據悉他現在只希望盡快解約，寧願不與曼聯糾纏在合約中列明的150萬鎊解約金，也希望能成功轉戰美職聯。

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