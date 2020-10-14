NBA｜雲妮莎難忘拜恩 忍痛紋全家名字於腳外側做紀念

湖人剛於周日的NBA總決賽以場數4:2戰勝熱火，成為今季總冠軍，就已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant），也發文希望先夫與一同遑世的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）仍然在世，可以見證這個傳奇時刻。就在周二雲妮莎就在IG上載照片，展示出自己把拜恩一家六口的名字，「忍痛」紋在自己的右腳腳外側上。

雖然拜恩已經離開了一段時間，不過其遺孀雲妮莎在數日前湖人贏得總冠軍的當天，仍然有貼出拜恩與湖人總經理比連卡（Rob Pelinka）的合照，並且引用了拜恩曾經說過的話，可見雲妮莎依舊對拜恩念念不忘。為了用另一種方法紀念拜恩，周二雲妮莎就上載自己前往紋身店的照片，而且把一家六口的名字紋在自己的右腳腳側上。

本來雲妮莎在手婉內側以及頸部附近已經曾經紋上了拜恩以及吉安娜的名字，這次又再次將全家人的名字紋在右腳上。不過由於腳側的皮膚較薄，一般人在這個位置紋身都會覺得非常痛，因此相信雲妮莎這次紋身亦體會到這種感覺。可是即使紋身有多痛，相信仍遠不及喪夫之痛。

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