英格蘭公開賽｜連斯確診武肺被迫退賽 兒子晉級照被趕走

英格蘭公開賽首圈賽事在英國米爾頓凱恩斯進行得如火如荼，惟這個閉門進行的比賽發現有球手確診武漢肺炎，英國50歲名將連斯（Peter Lines）接受檢測後證實染上武肺，其兒子奧連佛連斯（Oliver Lines）即使檢測結果呈陰性，也被迫退出賽事。

連斯原定會在首圈賽事鬥中國20歲小將羅弘昊，但他接受武漢肺炎病毒檢測後，周二早上證實確診，最後被迫退賽，其兒子亦因是密切接觸者同需退賽。連斯的兒子奧連佛剛於首圈以4:1大勝泰國球手Noppon Saengkham，後者八月初曾在桌球世錦賽32強淘汰前世界冠軍梅菲，他正準備在次圈迎戰蘇格蘭球手麥基爾（Anthony McGill），惟剛抵埗的父親就證實染疫。

即使奧連佛接受檢測後得出陰性結果，兩父子自上周六後也沒再見面，惟賽果為安全起見，要求他兩父子雙雙退賽。連斯解釋自己未有出現病徵，他稱：「沒有，沒有病徵，我感覺很好，檢測在今早7點得出結果，是很奇怪。但對奧連佛來說，他通過了檢測，最終都要退賽的話，是很離譜，他沒有病徵，檢測又呈陰性，還贏了首圈比賽，只因為他今周與我接觸過。」

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