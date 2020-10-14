港超冰河期｜被炒林嘉緯為富力抱不平 「至少肯投資爭冠」

富力突然退賽，上季短暫效力該隊的林嘉緯指，知道各界對富力有不同意見，認為若香港足球有健康發展，就不需要有如富力般的外隊來港。

林嘉緯上季季中由東方轉投富力，隨即遇上疫情，林嘉緯只效力富力短時間，球季停擺期間約滿後不獲續約，新一季他將會轉投母會流浪。對於富力退出港超聯，林嘉緯表示：「老實說，知有人對富力有意見，但如果香港足球有健康成長，就不需要外來球隊，至少富力是肯投資爭冠軍的球隊。」林嘉緯認為，最理想是有本地資金投資在香港足球，但實際情況非這樣，富力這樣肯投資的外來球隊，令球員待遇改善，他說：「富力的問題，我是明白的，但富力退出我想對球市影響很大。現在只餘八隊，就像『冰河時期』般，沒有太多人肯投資，肯定非好事。」

富力近年投資巨大，簽入不少質素高的本地球員及入籍兵。去夏由理文轉投富力的方栢倫收到富力正式退賽的消息後表示：「無言以對，未試過遇到如此情況，會嘗試找球會落班，如未能落班，只有選擇轉行。」新一季港超聯暫定在24日展開，如果距離開季只餘10日，各隊已組軍，富力在開季前突然退出，對球員影響極大。

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