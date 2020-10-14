歐國聯｜世盃決賽翻版 克羅地亞報仇有「法」

兩年前世界盃決賽翻版戰再於歐洲國家聯賽A3組上演，法國上月於主場再以世盃決賽同樣比數的4:2力挫克羅地亞，周三作客一戰可能會出較多副選球員應戰，未必能擊敗開始上力的「格仔兵團」，主隊受讓平/半，下盤要敲。（球賽編號：星期三27；有線662台明日2:45am直播）

法國目前在此組與葡萄牙同得七分，而對手克羅地亞則在3天前2:1力挫瑞典，在該組經歷兩連敗後終打開今屆歐國聯勝利之門。法國上月就曾在這項賽事主場以4:2力挫對方，與世盃決賽奪冠時的比數一樣，今戰作客再交鋒，理論上對方有地頭優勢，應不會贏得如此輕鬆。

格仔軍雖然在世盃後光芒驟減，但畢竟中場線還有莫迪歷壓陣，而前線有近期腳風正順的賀芬咸射手卡拉馬歷，此子開季後在四場有份上陣的球會賽事中，轟入八球之多，而且剛對瑞典一仗，他亦後備上陣建功。

法國今仗料作出輪換，上場對葡萄牙正選披甲的基沙文、基利安麥巴比、基奧特及保羅普巴等，或將退居後備，副選兵雖有質素，但球隊運作難免受影響，相信克羅地亞不會連續三次栽於法國手上，今戰不妨要下盤。

文：盧卡東尼

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