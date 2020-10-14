世界盃外圍賽｜美斯冇「玻」入 阿根廷靠馬天尼斯掀反勝

阿根廷克服高原作賽困境，在周二的世盃南美洲區外圍賽次戰，憑拿達路馬天尼斯一傳一射，作客2:1反勝玻利維亞，兩戰全勝。

美斯今戰繼續掛上隊長臂章，與上場一樣，進攻拍檔是拿達路馬天尼斯及奧甘波斯，但他在比賽中未有直接建樹，反而讓馬天尼斯搶盡風頭。不過，阿根廷是先失守一方，上半場24分鐘被玻利維亞的馬些路摩蘭奴頭槌破網，落後0:1。

阿根廷踢至45分鐘，在有點幸運成份下，拿達路馬天尼斯在左路傳球被玻利維亞後衞截到，但後者解圍慢吞吞下，反而被馬天尼斯出腳攔截他的解圍球，結果反彈入網，追成1:1完半場。至換邊後，阿根廷攻勢更入肉後，在79分鐘反搶成功，美斯交給馬天尼斯，後者再於禁區頂推順後，交給後備上陣的拉素翼鋒祖亞昆哥利亞勁射破網，結果成功以2:1反勝，連同上周首戰在主場1:0小勝厄瓜多爾，目前兩戰全勝搶得6分。

同日，烏拉圭半爆冷下作客2:4負厄瓜多爾，更一度在比賽中落後至0:4，直至完場前6分鐘內連獲兩球12碼，兩球都由蘇亞雷斯操刀射入，才破蛋成功。

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