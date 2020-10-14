蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

世界盃外圍賽｜美斯冇「玻」入 阿根廷靠馬天尼斯掀反勝

20分鐘前
美斯慶祝祖亞昆哥利亞奠勝

阿根廷克服高原作賽困境，在周二的世盃南美洲區外圍賽次戰，憑拿達路馬天尼斯一傳一射，作客2:1反勝玻利維亞，兩戰全勝。

美斯今戰繼續掛上隊長臂章，與上場一樣，進攻拍檔是拿達路馬天尼斯及奧甘波斯，但他在比賽中未有直接建樹，反而讓馬天尼斯搶盡風頭。不過，阿根廷是先失守一方，上半場24分鐘被玻利維亞的馬些路摩蘭奴頭槌破網，落後0:1。

阿根廷踢至45分鐘，在有點幸運成份下，拿達路馬天尼斯在左路傳球被玻利維亞後衞截到，但後者解圍慢吞吞下，反而被馬天尼斯出腳攔截他的解圍球，結果反彈入網，追成1:1完半場。至換邊後，阿根廷攻勢更入肉後，在79分鐘反搶成功，美斯交給馬天尼斯，後者再於禁區頂推順後，交給後備上陣的拉素翼鋒祖亞昆哥利亞勁射破網，結果成功以2:1反勝，連同上周首戰在主場1:0小勝厄瓜多爾，目前兩戰全勝搶得6分。

同日，烏拉圭半爆冷下作客2:4負厄瓜多爾，更一度在比賽中落後至0:4，直至完場前6分鐘內連獲兩球12碼，兩球都由蘇亞雷斯操刀射入，才破蛋成功。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

阿根廷世界盃外圍賽世盃外南美洲區世盃外美斯拿達路馬天尼斯玻利維亞
包羅萬有，「體」得舒服，即Like「蘋果體育」FB專頁！
BannerBanner