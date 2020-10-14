西甲｜皇馬「自家製」日本天才伺機上位 中井卓大獲施丹安排跟操

皇家馬德里上季收購咗日本天才久保建英，雖然呢位日本國腳連續兩季都畀皇馬外借，不過表現依然大獲好評。其實早喺久保之前，皇馬已經有另一位日本球員中井卓大踢緊青年軍，呢位16歲中場近日仲畀球會安排佢同一隊跟操，隨時會成為另一個久保建英。

中井卓大雖然只得16歲，不過佢其實喺小學四年級嗰陣已經遠赴西班牙加入皇馬嘅青訓體系，同久保當年喺巴塞隆拿嘅經歷相當相似。中井嘅踢法相當全面，控球、傳球同遠射樣樣皆精，同皇馬教練施丹都有幾分相似，難怪施丹都畀機會佢同一隊跟操啦。據西班牙傳媒透露，皇馬B隊教練魯爾都非常欣賞呢位日本新天才，好有機會喺明年1月正式提升佢上B隊㖭。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！