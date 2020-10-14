C朗中招｜祖記股價急挫6.9% 跌至半年新低點

基斯坦奴朗拿度（C朗）周二確診武漢肺炎的消息傳出後，竟連帶影響了所屬球會祖雲達斯的股價。根據全球最大的財經資訊公司彭博的資料顯示，祖記的股價一度下跌了6.9%，一度創下半年來的新低點。

武肺侵襲造成全球經濟衰退是必然，祖雲達斯於上季聯賽停擺期間，先後有魯加尼、馬度迪及保羅戴巴拿等人確診後，股價也大幅下跌。周二當葡萄牙足總證實C朗確診後，祖記在米蘭交易所的股價一度急挫6.9%，低至0.72歐元價位，至收市前才稍稍回升，最後仍有達3.3%的跌幅，收市約在0.75歐元的價位，有指這已是半年來的最低股價，一度有望跌至3月時，即今年武肺入侵意國最嚴重時的0.74歐元最低價位。

C朗目前已按規定離開葡萄牙大軍，返回意大利的家中接受隔離，而其他葡萄牙球員暫時在檢測中全屬陰性，惟早前透過社交網絡的一張照片，見C朗在確診前還與國家隊隊友一同聚餐，有說有笑，未知會否有國家隊球員陸續在稍後時間宣佈確診。

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