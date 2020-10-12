港超冰河期｜理文或受惠富力退賽 戰亞協盃有待AFC「釋法」

富力南下征戰港超聯，有指其中一個目標是藉港超聯令「富力」之名可出現在亞冠盃。富力在剛過去的球季雖然僅得聯賽季軍，但仍有望出戰次一級的亞協盃，卻此時選擇退出，理文或因此受惠，但仍有待亞洲足協「釋法」。

明年亞洲球會賽參賽資格有變，若北韓如預料般被取消資格，香港則可補上，取得一個亞冠盃分組賽（聯賽冠軍傑志）、一個亞協盃分組賽（足總盃冠軍東方）及一個亞協盃附加賽（本屬於聯賽季軍富力）參賽資格。富力退賽，理應由聯賽殿軍理文補上，代表香港出戰亞協盃附加賽。

不過，富力退賽後，港超聯只餘下八隊，或會影響港超聯可以出戰亞洲賽的球隊數目，因為亞洲足協規定，每個聯賽可出戰亞洲賽的球隊數目，不能多於四隊，或該聯賽球隊總數目的三份之一。本來港超聯有九隊，共三隊出戰亞洲賽則毫無疑問，但富力退賽後港超聯僅餘八隊，三分之一即不足三隊。

然而，條例分別列在亞冠盃及亞協盃參賽資格下，參賽球隊數目限制是以亞冠盃與亞協盃一起計算還是分別處理，或有待亞洲足協解釋。

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