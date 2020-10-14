2019/20港超球季經已結束，今屆賽事一度受疫情影響而暫停，亦有四支球隊退出賽事，但最後總算順利完成球季，各項錦標亦名花有主，今季傑志和東方龍獅各奪得兩項錦標，但有人歡喜有人愁，班費高達5,000萬的富力，今季亦未能打破錦標荒，再一次四大皆空，而黑馬之一的理文，受復賽後扣分影響，由原本聯賽第2位跌落第4位，最終只能以同樣排名完成球季，不過球隊今季表現卻贏得各方口碑，相信下季勢必捲土重來挑戰各項錦標。

球季剛結束，新球季亦隨即展開，以往球迷注意力都會集中各隊季前組軍情況，不過最近除組軍消息外亦有散班傳聞，有消息富力將棄戰港超聯賽，令很多球迷和圈內人士愕然，事關富力退賽對球圈影響很大，情況有如當年快譯通和東聯二合（圖）一同宣告散班，球圈將會出現一連串的骨牌效應，假若富力在這時候散班，因各球會組軍情況大致上接近完成，富力球員可能因此失去落班機會，首當其衝是年紀比較大的球員，皆因其他球會會選擇將資源投放在年輕球員身上，可能部份老將要將退役時間表提前，其次是薪酬比較高的球員，將會面臨大幅減薪。

當年快譯通及二合退出，一眾當打之年的球員薪酬由20,000元以上，一夜間跌落至3,000元，導致部份高質素的球員選擇轉行，對香港隊或香港足球都有很大的影響。最後就是年輕球員發展空間，因富力近年簽入很多高質素本地球員，如這些球員來季分佈在不同球隊，雖則對各自球隊本身實力有所提升，但對隊內的年輕球員上陣機會亦相對減少。所以，一支大球會的決定，對香港足球有深遠影響，或者本地足運將再一次經歷冰河時期的艱難日子，筆者當然不希望歷史重演。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報