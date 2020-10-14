歐國聯｜車仔孖寶建功難遮後防穿窿 德國3:3逼和瑞士

周二歐洲國家聯賽A4組賽事，德國主場與瑞士合演入球騷，兩度落後下憑今季加盟車路士的兩位新兵迪姆華拿及夏維斯建功，加上拜仁慕尼黑翼鋒基拿比也有斬獲，最終3:3逼和對手，在該組4戰過後暫時只得1勝。

瑞士開賽竟壓着德國來攻，4分鐘，從武漢肺炎病毒中康復的利物浦中場梳頓沙基利在小禁區有次轉身射門機會，雖然被紐亞用腳擋出底線，但隨後這個右路角球攻勢，藉德國後防解圍不遠，由費奧拿頭槌頂回禁區內，前鋒加雲洛域反越位成功接應頂入。26分鐘，瑞士再靠一次快速的轉守為攻將比數擴大，施費洛域左路傳至遠柱趕到的費奧拿，趁紐亞出迎乖巧笠入。意外落後兩球的德國，兩分鐘後即由迪姆華拿個人表演，面對4名瑞士守將，仍能運球入禁區後冷靜射地波得手，追成1:2。

兩隊上半場搶攻下都有精采埋門，換邊後攻勢也不停。55分鐘，夏維斯把握瑞士後場橫傳失誤，沿右路殺入禁區後窄位扳成2:2，但德國防線也繼續「穿窿」，追和只是2分鐘，被施費洛域殺入禁區有兩次起腳機會，仍然解圍不成下，被後上的加雲洛域狂抽補中，再度落後；幸好踢至60分鐘，華拿有越位嫌疑下，右路傳地波入禁區給基拿比後腳建功，追成3:3。

兩軍其後半小時內未再添進賬，反而瑞士完場前有法比安舒哈兩黃一紅被逐，戰果不受影響，結果德國迄今踢了4輪比賽，除了3日前作客2:1勝烏克蘭，其餘3仗都和局收場，也未能藉同日西班牙落敗而壓過這支對手上榜首。

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