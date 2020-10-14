C朗中招｜體壇續陷武肺災難 高球一哥同日亦確診

周二除基斯坦奴朗拿度（C朗）確診武漢肺炎外，體壇還有另一位重量級人物也敵不過病毒的侵襲，說的就是現時在高爾夫球排世界第一的德斯汀莊遜。

PGA宣佈36歲的德斯汀莊遜在日前進行的武肺病毒測試中呈陽性反應，因而被迫退出周四在拉斯維加斯開打的CJ盃賽事，並且正接受自我隔離。「顯然，我很失望，我真的很期待本周比賽，但現在會盡一切方法盡快返回賽場。」這位美國名將確診後這樣說。

德斯汀莊遜今個賽季一直有亮眼表現，上月首次贏得聯邦快遞盃，名利雙收奪取1,500萬美元獎金，及後又當選美國巡迴賽年度最佳球員。他上個月出席完美國公開賽後，便未再參賽。

自6月8日美國巡迴賽復賽以來，已先後有12名高球手在檢測後證實中招。同時，體壇近期因賽程頻密，不少運動員都避不過武肺病毒入侵，足球界除了C朗外，早前還有伊巴謙莫域、尼馬、基利安麥巴比、保羅普巴及沙迪奧文尼等球星也都先後中過招。

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