港超冰河期｜國內球隊爛尾有前科 香雪製藥季中退賽亂球壇

富力非首支來港參賽的中國球隊，早至01/02年賽季港甲面臨僅得六隊參戰的困境，當年足總容許中國球隊香雪製藥參加港甲開先例，惟戰至2005年香雪陷財困，半途退賽大亂球壇，最終其餘甲組隊只得借兵予香雪救急，以「雜牌軍」捱過剩餘賽季。

千禧年代經濟不景，球市陷冰河時期，戰罷00/01年賽季二合退出，又有另外兩支球隊降班，港甲一度僅六隊出賽，其後足總特許肇慶名峰足球隊以「香雪製藥」名義出戰港甲，開中國球隊南下參戰先河，此後幾個賽季中國球隊日之泉、南城地產、東莞聯華等均加入港甲。然而至04/05賽季中段，派湖南湘軍二隊球員出戰港甲的香雪管理層地震，球隊財困下突於二月退出港甲。球壇大亂，結果港甲各隊臨急借出學徒球員予香雪出戰餘下賽季，黎新祥則任主教練，解決退賽危機。

中國球隊除直接參賽，過往亦以資金和國援涉足香港球壇，中國支援一方面或有助球壇發展，然而資金不穩和假波疑雲亦如雙面刃影響球圈，例如2009年屯門普高國援疑打假波惹爭議、2013年屯門隊獲國內空殼贊助，爆李明世紀烏龍波，半途退賽散班、同季受國內假贊助操控的愉園亦被廉署調查打假波，降班爛尾收場。至於今季衞冕港超的大埔亦因中國贊助商周轉不靈，拖欠薪金，無奈退出即將展開的港超新季。

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