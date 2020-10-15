英超｜阿仙奴新援最擅長偷波 湯馬士柏迪：我綽號叫八爪魚

阿仙奴在夏天轉會窗關閉前最後一分鐘，啟動加納中場湯馬士柏迪在馬德里體育會的贖身條款，以4,500萬鎊（約4.5億港元）成為兵工廠今夏最貴收購。柏迪在接受訪問時，就提到自己在球場上的綽號為「八爪魚」，原因竟然是因為自己最擅長偷走對手腳下的皮球。

現年27歲的柏迪主要出任防守中場的位置，絕對能夠令兵工廠的中場防守能力得到提升，柏迪亦提到自己將會為阿仙奴帶來一些不同：「我經常也會說，如果我是一種動物的話，我將會是八爪魚。我記得我仍然在艾美利亞效力期間，隊友一直會稱呼我為八爪魚，原因是我可以搶回不少控球權。」

將會披上18號球衣的柏迪，有機會在周六阿仙奴作客曼城一仗上演處子戰，這位中場已經提到，自己會盡力助球隊贏下冠軍：「領隊（阿迪達）看過我的比賽，知道我可以為球隊帶來什麼，我必須盡快適應球隊。我知道奪冠是一件很難的事，但我們已經準備好，領隊已經向我介紹了球隊的計劃，實在令人非常激動。」

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