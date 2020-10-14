C朗中招｜未同葡軍會合前已染病？ C朗曾違祖記隔離令擅自回家

關於基斯坦奴朗拿度（C朗）確診武漢肺炎之說，有指他可能在未返葡萄牙國家隊報到前已經惹上病毒，而且是咎由自取，皆因他沒有遵從都靈衞生局的規定而擅自離開酒店。

祖雲達斯上周有兩員工確診武肺，球員要在酒店進行隔離，而且必須根據都靈衞生局規定才能離開。不過，《米蘭體育報》等媒體披露，C朗在往國家隊報到前一天，被告知要繼續留在酒店後非常不滿，結果強行離開了隔離地點，回到自己的豪宅過夜後，就飛往葡萄牙國家隊報到。

據悉C朗當時開了個頭先離開，其他祖記球員如保羅戴巴拿、古達度及丹尼路雷斯等人，也在稍後時間相繼離開酒店，而都靈衛生局已向有關部門反映事件，C朗更可能會因為違反隔離規定而遭罰款400歐元（約3,600港元）。

不過，C朗上周抵達葡萄牙報到時，在檢測中未有異樣，也踢了對西班牙的友賽以及對法國的歐國聯賽事，直至最新一輪測試才證實呈陽性，因此他到底是那段時間惹上病毒，仍然難以推敲。

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