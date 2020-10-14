湖人封王｜拒復賽照有指環攞？ A巴特利：我仲係湖人一員

湖人封王的焦點落在總決賽MVP勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）身上，甚至表現未如意的射手丹尼格連（Danny Green）和樸比（Kentavious Caldwell-Pope）也成為熱話之一。因照顧兒子要未參與復賽的後衞A巴特利（Avery Bradley）似乎已被遺忘，但湖人早前作出承諾，球隊奪冠將向A巴特利頒發指環，引起球迷討論。

常規賽季擔任湖人正選後衞的巴特利，因兒子呼有呼吸道疾病而向球會申請不參與復賽，據指他在「休季」期間仍與球隊保持密切聯絡，包括傳訊息鼓勵隊友、和總經理比連卡持續溝通，湖人如願拿下總冠軍後，他也有在Facetime跟湖人教練蜀會談。參與過湖人三分二球季的巴特利，獲頒指環似乎正常不過，而總經理比連卡也表示過，若球隊奪冠，巴特利將會有份獲得指環。

A巴特利在湖人奪冠後表現得相當雀躍，他指：「我有看畢每一場比賽，我仍是湖人的一分子。他（比連卡）讓我知道，我是球隊（奪冠）的一部份。這是個很長的球季，很不可思議，每個人都很瘋狂，我的太太都很興奮。對於自己不能夠在現場（比賽），明顯是很難過，但我回想整個球季，我便感到有點安慰。你整個職業生涯都在努力贏得總冠軍，當我知道自己很接近，也是球隊一分子，即使我沒有參與，感覺仍很奇妙。」來季屬於球員選項的他，很大機會會封行合約，他在19/20球季為湖人在常規賽上陣49場，場均獲得8.6分、2.3籃板和1.3助攻。

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