C朗中招｜美斯球王之戰難成事 骨牌效應殃及曼聯B費缺陣英超歐聯

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）確診武肺，預計他難望趕及在10月尾歐聯分組賽，祖雲達斯對巴塞隆拿的大戰候命。後者有老對手美斯在陣，球王之戰勢落空之餘，影響或不止於此，一眾國家隊隊友雖在事後接受檢測皆呈陰性，但在各國防疫條例下或未能在周末比賽候命，曼聯的波基斯費南迪斯（B費）可能要接受隔離，無緣出戰連場英超與歐聯大戰。

C朗中招，儘管其餘正在集結的葡萄牙國家隊成員都有馬上接受檢測，並且全部呈陰性反應，不過情況仍然令人憂慮。近期歐洲武肺疫情再趨嚴重，多月前飽受摧殘的意大利，規定確診者要接受最少10天的隔離，C朗在周一檢測呈陽性，最快要到22日才能與其他人接觸，視乎康復情況及再檢測結果或者更欠。C朗效力球隊祖雲達斯在國際賽期後賽程頻密，包括萬眾期待28日歐聯次輪分組賽迎戰巴塞隆拿的大戰，預期亦是兩大球王C朗與美斯的對決，能否成事如今頓成疑問。

巔峰之戰或有C朗缺席，今次球王中招隨時更會連累其他國家隊隊友以及早前的比賽對手。檢測結果雖顯示一眾葡萄牙國腳都呈陰性，不過不代表在解散後可以如常返回球會報到備戰在本周末重開的本土聯賽賽事。今次葡萄牙大軍名單中有多達10名球員來自英超，包括曼聯中場B費以及多名狼隊球員等。英國最近再次收緊防疫條例，據英媒報道，即使一眾葡兵的檢測結果呈陰性，在防疫條例下回到英國可能仍然要接受一段時間的隔離，原因是他們在回國前都曾與確診者，即C朗有密切接觸。除了英超之外曼聯還要應付歐聯分組賽，若隔離時間長達14日，B費隨時要缺席10月餘下比賽，即下周歐聯分組賽作客巴黎聖日耳門（PSG）及隨後迎戰車路士的英超大戰，都會悉數缺陣。

除了葡國隊友外，C朗在確診前於國際賽期先後與西班牙與法國交手，都與兩隊球員有密切接觸，包括與前皇家馬德里隊友沙治奧拉莫斯「破冰」，於更衣室短聚合照；對法國一戰又與早前已曾確診的基利安麥巴比擁抱交談甚歡，以及將球衣贈予新星卡馬雲加，如果當時已是病毒傳播者，後果隨時嚴重。

C朗及部份密切接觸者

C朗

效力球會：祖雲達斯（意甲）

未來14日比賽賽程：

17/10 克羅托內vs祖雲達斯（意甲）

20/10 基輔戴拿模vs祖雲達斯（歐聯）

25/10 祖雲達斯vs維羅納（意甲）

28/10 祖雲達斯vs巴塞隆拿（歐聯）

波基斯費南迪斯（葡萄牙國家隊隊友）

效力球會：曼聯（英超）

未來14日比賽賽程：

17/10 紐卡素vs曼聯（英超）

20/10 巴黎聖日耳門vs曼聯（歐聯）

24/10 曼聯vs車路士（英超）

28/10 曼聯vsRB萊比錫（歐聯）

基利安麥巴比（法國前鋒，11/10歐國聯對手）

效力球會：巴黎聖日耳門（法甲）

未來14日比賽賽程：

16/10 尼姆vsPSG（法甲）

20/10 PSGvs曼聯（歐聯）

24/10 PSGvs迪安（法甲）

28/10 巴沙克舒希vsPSG（歐聯）

卡馬雲加（法國中場，11/10歐國聯對手）

效力球會：雷恩（法甲）

未來14日比賽賽程：

16/10 迪安vs雷恩（法甲）

20/10 雷恩vs卡斯洛達（歐聯）

23/10 雷恩vs昂熱（法甲）

28/10 西維爾vs雷恩（歐聯）

沙治奧拉莫斯（西班牙後衞，07/10友賽對手）

效力球會：皇家馬德里（西甲）

未來14日比賽賽程：

17/10 皇馬vs卡迪斯（西甲）

21/10 皇馬vs薩克達（歐聯）

24/10 巴塞隆拿vs皇馬（西甲）

27/10 慕遜加柏vs皇馬（歐聯）

前者主場

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