歐國聯｜全場21射竟食白果 西班牙0:1負烏克蘭

西班牙周二於歐洲國家聯賽A4組賽事，全場多達21次攻門、保持72%控球率的絕對優勢下，仍作客以0:1不敵烏克蘭痛失3分，賽後連中場洛迪卡斯簡迪都忍不住嘆息進攻線欠缺一位把握力強的射手。

西班牙今戰派上列斯聯的洛迪高摩連奴任箭頭，兩位新星安素法迪及艾達馬查奧爾從旁輔助，即使製造出不少攻勢，但射門不是未能中框，就是被烏克蘭門將保斯贊恩救走，當中洛迪高曾於下半場有腳射門中柱後彈出。

烏克蘭全場得兩次攻門，但把握一次機會就足夠袋走3分。76分鐘，耶莫蘭高後半場直線妙傳，後備上陣的施漢哥夫接應後快步推前，趁對方的迪基亞出迎失位，瞄準後射入全場唯一入球，半爆冷下以1:0擊敗狂牛兵團。

今戰正選、效力曼城的洛迪卡斯簡迪，賽後直言進攻欠缺質素是勝負關鍵：「我們沒有想過會輸，雖然烏克蘭曾令德國也陷入困局，但我們在場上控制戰局，卻不能入球，而他們有一名射手就奠定勝局。我們要從錯誤中學習，教練（安歷基）已說我們沒有一個好的射手，就要每個人一起負擔起責任。」

縱使西班牙落敗，但因同組的德國只與瑞士3:3言和，因此狂牛兵團暫時仍在此組以7分居榜首，反而烏克蘭藉今場拎3分，目前與德國一樣同得6分，僅在得失球差落後排第3。

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