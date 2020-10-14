國際賽｜植田完場前後備上陣絕殺科特迪瓦 日本奪今年首勝

日本周二在荷蘭進行的國際足球友誼賽，以1:0小勝科特迪瓦，取得本年度首場勝利。

繼上周在今年首場賽事，以0:0賽和喀麥隆後，世界排名第28位的日本，再次清一色選用留歐球員，出戰世界排名60的科特迪瓦，當中19歲小將久保建英更以正選姿態上陣，但他在下半場16分鐘被效力英超冠軍利物浦的南野拓實入替，未能取得入球。

日本今仗雖然只有45%控球比率，但卻有12次攻門機會，較對手多出4次，整體攻勢亦較有威脅，鈴木武蔵與鎌田大地均曾有破門機會。不過，日本要到補時階段，方能攻破科特迪瓦大門。補時1分鐘，柴崎岳在前場右路開出罰球，完場前1分鐘才後備上陣的植田直通在遠柱飛頂入網，為日本奠定勝局。

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