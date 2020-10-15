F1｜下月為「細牛」試車首駕F1 角田裕毅：興奮期待綠燈亮起！

日本車手角田裕毅將於下月四日首度駕駛F1戰車，在意大利伊莫拉賽道為「細牛」艾法托利進行測試。

現年20歲的角田裕毅是本田的培訓車手，而這間日本車廠正是艾法托利的引擎供應商。消息指，角田來季將機會成為「細牛」的車手，只要他在伊莫拉完成300公里試車，便可取得在今季餘下其中一站，參加一節周五練習賽的資格。

F2今季尚餘兩站賽事，角田裕毅目前在車手榜排第三，只要能夠保持這個排名，他便可以取得出戰F1所需的「超級執照」。

「我的首要目標是完成300公里試車。」將駕駛細牛18年舊車進行測試的角田裕毅說。「我不想撞車，也不想衝出賽道，因為駕駛里程越長，我越能了解這部戰車，所以我會輕鬆應對，但我有信心能按照平常的駕駛風格完成測試。我在享受首次駕駛F1戰車的同時，亦會專注於我的工作。當我坐在駕駛艙內，於賽道上等待綠燈亮起的一刻，肯定會很興奮。」

雖然本田將於21年賽季後退出F1，但他們的賽車部門總經理山本政志認為，有關決定並不會阻礙角田裕毅投身F1。他說：「紅牛不會隨便讓人駕駛他們的賽車，他們一定會進行嚴格考核，當然包括角田裕毅在F2的戰績，我們將會全力支持他。」

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