港超聯｜東方開操盧比度加盟 或簽富力球員

上季成為盃賽「雙料冠軍」的東方龍獅在煞科後休息三日，今日於將軍澳足球中心復操，公佈效力傑志多年的盧比度加入教練團。東方新季暫有茹子楠等三人被外借，有機會簽入來自散班球隊富力的球員。

東方在球員停擺時已簽入費蘭度、鄭子森等球員，暫未再有新兵，但主教練李志堅表示，不排除會簽入富力球員，他說：「本身已預備好新季，當然想球隊有更好發展，有能力的情況下亦想幫到球員，富力亦有很多高質素球員。」他笑言有考慮伊高沙托尼，但不知道伊高會否考慮東方，亦指富力退出，球會沒有因此「加碼」，但本地市場上多了選擇補充兵源，「本來會多想從外面引援，現在本地有選擇。」。除了早前已公佈胡晉銘外借到飛馬，新季東方亦會外借茹子楠到晉峰，新加盟的唐道碧借予南區，劉學銘亦會再度被外借，但有待落實，有機會是飛馬。

今日操練數名球員缺席，辛祖、費蘭度及迪高也只在場邊作物理治療，李志堅表示，迪高在對理文的銀牌決賽受傷，肌肉斷裂，「他現在已跑得跳得，開季有機會趕及上陣。」辛祖拉傷肌肉，情況或較嚴重，費蘭度則阿基里斯腱撕裂，需要動手術。

東方在教練團亦加入盧比度，李志堅認為，香港球圈小，球員或職員也選擇不多，他說：「就如上季東方，想爭標，可以找那些球員？就是去年冠軍的球員，因為我們買不到巴塞隆拿的球員，巴塞隆拿想買球員，可由不同國家找，但香港的，只能找在香港的球員。職員一樣，盧比度做球員或教練也專業，既然有不同的元素，應該要接受新事物，效果未必好，但需要嘗試，我深信他會幫到我們。」

盧比度被指是三月尾確診武漢肺炎的傑志職員，該職員沒有遵守傑志防疫措施作申報，最終確診，連累約70名職球員需接受病毒檢測。

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