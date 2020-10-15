歐國聯｜葡萄牙缺C朗一樣掂 紅軍新兵2射1傳贈瑞典3蛋

周三歐洲國家聯賽A3組賽事，葡萄牙雖然缺少日前確診武漢肺炎王牌射手基斯坦奴朗拿度（C朗）壓陣，但仍憑新加盟利物浦的小將迪亞高祖達2射1傳，主場以3:0大勝瑞典，在此組繼續力壓同日以2:1擊敗克羅地亞繼續的法國居榜首。

葡萄牙今戰改由迪亞高祖達頂替C朗，與祖奧菲歷斯及貝拿度施華合組攻擊線。開賽僅4分鐘，到訪的瑞典已感受到葡軍缺少C朗一樣威力十足，威廉卡維奴的頭槌攻門曾中柱彈出，但踢至21分鐘始終要失守，抵擋不住敵軍一次美妙組織，由貝拿度施華接應迪亞高祖達的橫傳射成1:0。

領先的葡萄牙及後差點被追平，瑞典在35分鐘有馬古斯貝治的射門中柱彈出，但逃過一劫的他們踢至44分鐘，再由祖達接應祖奧簡斯路右路的長傳，突破對方防線在禁區內接球後輕鬆建功，半場帶住兩球優勢返回更衣室。換邊後，葡軍一度有菲歷斯單刀失機，去到72分鐘才靠一次後場組織的反擊，由迪亞高祖達沿左路快放直闖入禁區，冷靜扣過一名敵衞後低射得手，個人梅開二度，協助葡萄牙以3:0完勝對手。

同組的法國作客兩年前的世盃決賽對手克羅地亞，則由基沙文在開賽8分鐘禁區內勁抽先開紀錄，「格仔軍」換邊後由尼高拉華錫一度於64分鐘追平1:1，但今戰在上半場曾錯失過良機的基利安麥巴比，於79分鐘接應盧卡斯迪治尼左路第一時間的凌空傳送，門前快腳將球送入網窩，替球隊奠定2:1勝局完場，也是兩年間第3次在90分鐘內殺敗對手。法國賽後雖然與葡萄牙在這一組同得10分，但因得失球差稍遜色而排第2，而淘汰賽入場券也勢必在這兩隊間決出，皆因克羅地亞與瑞典都已沒有機會追上他們。

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