高圖爾斯暗寸巴利揀錯去熱刺 「佢唔係效力倫敦最好嘅球會」

今夏由皇家馬德里外借回熱刺的加里夫巴利，雖然一直因傷未有上陣，不過國際賽期已經全面復操，有望於周末主場鬥韋斯咸一仗上陣。作為前皇馬隊友，泰拔高圖爾斯近日接受西班牙傳媒訪問時，就談及了巴利回歸英超一事，這名前車路士門將更直指這位威爾斯翼鋒並非效力倫敦最好的球隊，暗示熱刺的實力不足。

2018年由車路士加盟皇馬的高圖爾斯，由於當初效力藍戰士一直有離心，其態度惹來不少「車迷」不滿。不過近日高圖爾斯在受訪時就談到了前隊友巴利，並開玩笑指後者選錯球隊，藉此貶低車路士的同市競爭對手熱刺：「巴利是一位好球員，我與他有着良好的關係，不過我不知道他的想法。我只能夠祝他好運，儘管他沒有在倫敦最好的球隊中效力。」

另外高圖爾斯又提到他的同鄉隊友夏薩特，後者在加盟以來一直未有表現，但高圖爾斯認為最好的夏薩特即將到來：「我敢肯定我們很快看到最好的夏薩特，在他受傷之前，他已經踢了幾場出色的比賽。不過最近我在訓練中看到他狀況不錯，所以我可以肯定他會迎來爆發的機會。」

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