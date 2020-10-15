無規無矩：特權球會屢獲厚待

過去四季，富力在參賽資格、將主場移師中國及家居隔離等事件上處處受足總厚待，因此被球迷指為「特權球會」。

隔離期間准出外用膳

2016年8月，中超球隊廣州富力母公司廣州富力地產將其下子公司改名為「富力（香港）足球有限公司」，以「R&F富力」名義「空降」港超聯。自此，富力「特權球會」之名就不脛而走。首季以尾二完成賽事的富力，翌季獲足總開出「特別參賽條件」，可不依港超外援條例參賽，國內球員不視作外援，又允許富力聘請最多3名、每場派出2名外援出賽。同年富力欲將主場移師至廣州燕子崗體育場，亦惹來其他港超球隊不滿，但足總無視意見批准其要求。

受疫情影響，今季賽事停擺多時，富力因不滿足總遲遲未公佈港超聯復賽安排，曾去信足總投訴，要求在限期前回應，否則考慮退賽，最終不了了之。復賽期間，所有參賽球隊的職球員均要接受病毒檢測及家居隔離，但足總准富力部份職球員於酒店範圍外指定地點用膳，再次演活「特權球會」之名。

富力當年以「外地贊助會員」加入港超，但近年就向足總申請成為「有投票權會員」，希望可以代表香港出戰亞洲賽事，終遭到會員大比數否決。直至今年8月，亞洲足協宣佈確認富力資格，本可參與來屆亞洲賽事。不過，富力今季再次「四大皆空」，日前更宣佈散班，即使被優待仍無緣亮相亞洲賽。