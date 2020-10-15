UFC｜「寸嘴格鬥王」麥基格又復出 明年1●23達拉斯決戰波里爾

愛爾蘭「寸嘴格鬥王」麥基格周三在Twitter宣佈，將於2021年1月23日在美式足球隊達拉斯牛仔的主場，跟美國選手波里爾（Dustin Poirier）再次對戰。

曾三度宣佈退役的麥基格早前表示又再復出，並欲與目前UFC輕量級世界排名第二的美國選手波里爾對壘。不過UFC表示，2020年的賽期已滿，二人如要對戰，必須延至2021年。結果麥基格在Twitter宣佈，將在2021年1月23日，跟波里爾在達拉斯牛仔的主場一決高下。今次將是2人第2次對壘，麥基格在2014年對賽的第一回合就TKO波里爾。

麥基格表示：「我接受，1月23日（比賽）將上演。我的目標是在達拉斯牛仔主場進行比賽，因為風格十分合適。謝利鍾斯（Jerry Jones、牛仔班主）是我的朋友，而場地可容納大量觀眾。我已經為德洲準備好，而德州也會準備好迎接我的擁躉。」波里爾陣營則表示，麥基格選擇在復出戰對上波里爾，主要是想先跟擅長拳擊的對手比賽，之後再挑戰菲律賓拳王帕奎奧。

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